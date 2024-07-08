Кубышкина Акилина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.06.1889 ст.
Дата смерти15.07.1889 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
10.06.1889 ст.
дата крещения - 11.06.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства деревни Погоста крестьянин Тимофей Иванович Макаров и села Слави... Показать все
Смерть
15.07.1889 ст.
дата погребения - 16.07.1889 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст -не видно причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все