Кубышкина Акилина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКубышкина Акилина Ивановна

Кубышкина Акилина Ивановна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

10.06.1889 ст.

Дата смерти

15.07.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1889 ст.

Отец: Кубышкин Иван Михайлович

Мать: Кубышкина (Предп Филиппова) Александра Егоровна / Георгиевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 11.06.1889 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства деревни Погоста крестьянин Тимофей Иванович Макаров и села Слави... Показать все
Смерть
15.07.1889 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 16.07.1889 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст -не видно причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезд... Показать все

Мы используем куки для улучшения работы сайта.