Фаст Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1951
Дата смерти12.06.2008
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фаст Наталья Алексеевна
Рождение
24.11.1951
Отец: Фаст Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ершова Светлана
Мать ребёнка: Фаст Наталья Алексеевна
Смерть
12.06.2008