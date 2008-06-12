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Фаст Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1951

Дата смерти

12.06.2008

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фаст Наталья Алексеевна

Рождение
24.11.1951

Отец: Фаст Яков Петрович

Мать: Ефремова Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ершова Светлана

Мать ребёнка: Фаст Наталья Алексеевна

Смерть
12.06.2008

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