Пика (Грицаенко) Матрона Симоновна 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пика (Грицаенко) Матрона Симоновна

Место рождения

Березанка, Чернігівська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Березанка, Чернігівська область
Бракосочетание
13.01.1852

Муж: Пика Яков Прокофьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.10.1852

Сын: Пика Логгин Яковлевич

Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1854

Дочь: Пика Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
20.08.1855

Дочь: Пика Наталия Яковлевна

Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.08.1857

Сын: Пика Емельян Яковлевич

Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.06.1861

Сын: Пика Митрофан Яковлевич

Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.12.1862

Дочь: Пика Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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