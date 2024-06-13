Пика (Грицаенко) Матрона Симоновна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1852
Рождение ребёнка
15.10.1852
Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
01.03.1854
Дочь: Пика Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
20.08.1855
Дочь: Пика Наталия Яковлевна
Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
07.08.1857
Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
03.06.1861
Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич
Рождение ребёнка
24.12.1862
Дочь: Пика Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Пика Яков Прокофьевич
Смерть
Неизвестно