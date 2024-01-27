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Лоскутов Михаил Семенович

Место рождения

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Михайлович Mike

Мать: Лоскутова Loskutoff Феодосия Yulanya Ивановна Ivan

Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1958

Сын: Лоскутов Семен Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Рождение ребёнка
1960

Сын: Лоскутов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Смерть
Неизвестно
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