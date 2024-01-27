Лоскутов Михаил Семенович
Место рожденияРоссия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Дата рожденияОколо 1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец: Лоскутов Loskutoff Семен Simion Михайлович Mike
Россия, Ростовская обл., Целинский район, хутор Привольный
Рождение ребёнка
Около 1958
Сын: Лоскутов Семен Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Рождение ребёнка
1960
Сын: Лоскутов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Рождение ребёнка
1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия.Ростовская.обл.п.Целина
Смерть
Неизвестно