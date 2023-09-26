Рыкалова (Шилова) Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1881
Отец: Шилов Иван Константинов
Мать: Шилова Мелания Васильева
Бракосочетание
21.01.1899
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шилова Мария
Отец ребёнка: Рыкалов Никита Артемьевич
Своих детей не было, удочерили племянницу Степаниды
Смерть
Неизвестно