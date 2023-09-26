Рыкалова (Шилова) Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкалова (Шилова) Степанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1881

Отец: Шилов Иван Константинов

Мать: Шилова Мелания Васильева

Бракосочетание
21.01.1899

Муж: Рыкалов Никита Артемьевич

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шилова Мария

Отец ребёнка: Рыкалов Никита Артемьевич

Своих детей не было, удочерили племянницу Степаниды
Смерть
Неизвестно
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