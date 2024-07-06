Чаплыгин Яков Ермилович 1674 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чаплыгин Яков Ермилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Чаплыгин Ермил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чаплыгина (Емельянова) ? Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Чаплыгин Марк Яковлевич

Мать ребёнка: Чаплыгина (Емельянова) ? Владимировна

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Чаплыгин Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Чаплыгина (Емельянова) ? Владимировна

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Чаплыгин Никита Яковлевич

Мать ребёнка: Чаплыгина (Емельянова) ? Владимировна

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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