Чаплыгин Яков Ермилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Чаплыгин Ермил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: Чаплыгина (Емельянова) ? Владимировна
Рождение ребёнка
1713
Сын: Чаплыгин Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Чаплыгина (Емельянова) ? Владимировна
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Чаплыгин Никита Яковлевич
Мать ребёнка: Чаплыгина (Емельянова) ? Владимировна
Смерть
Неизвестно