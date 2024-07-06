Чаплыгина (Емельянова) ? Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чаплыгина (Емельянова) ? Владимировна

Место рождения

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Владимир Стефанович

Мать: не указана

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаплыгин Яков Ермилович

Рождение ребёнка
1710

Сын: Чаплыгин Марк Яковлевич

Отец ребёнка: Чаплыгин Яков Ермилович

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1713

Сын: Чаплыгин Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Чаплыгин Яков Ермилович

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Чаплыгин Никита Яковлевич

Отец ребёнка: Чаплыгин Яков Ермилович

Большое Жирово, Фатежский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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