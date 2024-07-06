Чаплыгина (Емельянова) ? Владимировна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Емельянов Владимир Стефанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1710
Отец ребёнка: Чаплыгин Яков Ермилович
Рождение ребёнка
1713
Сын: Чаплыгин Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Чаплыгин Яков Ермилович
Рождение ребёнка
Около 1724
Сын: Чаплыгин Никита Яковлевич
Отец ребёнка: Чаплыгин Яков Ермилович
Смерть
Неизвестно