Маркова Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаркова Пелагея Фёдоровна

Маркова Пелагея Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Никулин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Павлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1900

Сын: Никулин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Павлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никулин Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Никулин Михаил Павлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
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