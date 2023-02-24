Маркова Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Никулин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Никулин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никулин Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Никулин Михаил Павлович