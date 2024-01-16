Сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канева (Канева) Дочь
Мать ребёнка: Чупрова (Чупрова) Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канева (Канева) Дочь
Мать ребёнка: Чупрова (Чупрова) Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сметанин Сын
Мать ребёнка: Чупрова (Чупрова) Дочь
Работа или профессия
Неизвестно