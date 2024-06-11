Акимов Юрий
мужской, родился Неизвестно
ОтецАкимов Петр Терентьев1896 г.р.
МатьАкимова (Осорина) Александра Иванова25.04.1902 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Амурск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Амурск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности