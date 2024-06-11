Акимов Юрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Акимов Юрий

Автор
ЕС
Сиротина Е.

мужской, родился Неизвестно

Отец
Акимов Петр Терентьев1896 г.р.
Мать
Акимова (Осорина) Александра Иванова25.04.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Акимов Петр Терентьев

Мать: Акимова (Осорина) Александра Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Амурск

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Амурск

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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