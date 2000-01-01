Шихова Евдокия Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова Евдокия Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Дата смерти

После 1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Феврания Андреевна

Отец ребёнка: Шихов Андрей Ионович

Рождение ребёнка
1742

Сын: Шихов Зиновий Андреевич

Отец ребёнка: Шихов Андрей Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Андрей Ионович

Смерть
После 1756
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