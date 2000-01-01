Шихова Евдокия Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиПосле 1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Феврания Андреевна
Отец ребёнка: Шихов Андрей Ионович
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Шихов Андрей Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шихов Андрей Ионович
Смерть
После 1756