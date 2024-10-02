Ковалева (Брусенцева) Наталья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалева (Брусенцева) Наталья Макаровна

Ковалева (Брусенцева) Наталья Макаровна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1859

Отец: Брусенцев Макар Васильевич

Мать: Брусенцева Матрена Антиповна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Ковалев Михаил Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.09.1880

Сын: Ковалев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.08.1890

Дочь: Майорова (Ковалева) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1897

Дочь: (Ковалева) Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Ковалев Михаил Иванович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.