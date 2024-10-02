Ковалева (Брусенцева) Наталья Макаровна
Место рождения
Дата рождения15.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1859
Бракосочетание
22.10.1879
Рождение ребёнка
21.09.1880
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1890
Дочь: Майорова (Ковалева) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.07.1897
Дочь: (Ковалева) Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Ковалев Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно