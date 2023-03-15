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Malatesta Zygmunt
Malatesta Zygmunt
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Пол
Мужской
Отец
Malatesta Franciszek
1820 г.р.
Мать
Krasińska, Malatesta (Jabłonowska h Prus III) Dorota
1820 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Malatesta Franciszek
Мать:
Krasińska, Malatesta Dorota
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