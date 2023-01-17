Камордина Авдотья Харитоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Харитон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Камордин Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Камордин Григорий Васильевич
Верхний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область