Камордина Авдотья Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камордина Авдотья Харитоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Харитон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Камордин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Камордин Григорий Васильевич

Верхний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камордин Григорий Васильевич

Смерть
Неизвестно
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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