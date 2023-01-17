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Камордин Григорий Васильевич

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Место рождения

Верхний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Около 1852

Пол

Мужской

Отец

Около 1767 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Камордин Василий Яковлевич

Мать: не указана

Верхний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Камордин Яков Григорьевич

Мать ребёнка: Камордина Авдотья Харитоновна

Верхний Ломовец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камордина Авдотья Харитоновна

Смерть
Около 1852
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
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