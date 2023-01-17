Камордин Григорий Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиОколо 1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Камордин Василий Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Камордин Яков Григорьевич
Мать ребёнка: Камордина Авдотья Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1852
Семёновка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область