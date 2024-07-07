Швырев Яков Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Швырев Михаил
Мать: не указана
1877 в поручит
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1877
Дочь: Швырева Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна
Рождение ребёнка
13.04.1881
Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Швырева Наталия Яковлевна
Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Нетунаева (Швырева) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна
Рождение ребёнка
20.12.1895
Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно