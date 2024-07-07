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Швырев Яков Михайлович

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Швырев Михаил

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
1877 в поручит
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Швырева (--) Елена Семеновна

Рождение ребёнка
04.10.1877

Дочь: Швырева Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.04.1881

Сын: Швырев Артемон Яковлевич

Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Швырев Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Швырева Наталия Яковлевна

Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Нетунаева (Швырева) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.12.1895

Сын: Швырев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Швырева (--) Елена Семеновна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Смерть
Неизвестно

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