Хайриниса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Бадриниса Насибуллина
Отец ребёнка: Насибулла Хисамутдинов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Насибулла Хисамутдинов
Рождение ребёнка
29.08.1854
Сын: Мустафа Насибуллин
Отец ребёнка: Насибулла Хисамутдинов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Гиззиниса Насибуллина
Отец ребёнка: Насибулла Хисамутдинов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно