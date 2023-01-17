Хайриниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайриниса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Бадриниса Насибуллина

Отец ребёнка: Насибулла Хисамутдинов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Мухаметсафа Насибуллин

Отец ребёнка: Насибулла Хисамутдинов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.08.1854

Сын: Мустафа Насибуллин

Отец ребёнка: Насибулла Хисамутдинов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Гиззиниса Насибуллина

Отец ребёнка: Насибулла Хисамутдинов

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Насибулла Хисамутдинов

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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