Логинова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Логинов Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логинов Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Логинов Пётр Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логинов Пётр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оренбургская область, село Максимовка Пономарёвского р-на.