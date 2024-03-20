Вислов Илья Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вислов Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Вислов Василий Гаврилович

Мать: Вислова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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