Саркытбаев Сабидбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саркытбаев Сабидбек

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балабанова Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.02.1961

Сын: Балабанов Виктор Юльевич

Мать ребёнка: Балабанова Надежда Тимофеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.11.1965

Дочь: Загребельная (Балабанова) Татьяна Юльевна

Мать ребёнка: Балабанова Надежда Тимофеевна

Смерть
1983

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