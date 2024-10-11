Саркытбаев Сабидбек
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.02.1961
Мать ребёнка: Балабанова Надежда Тимофеевна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.11.1965
Дочь: Загребельная (Балабанова) Татьяна Юльевна
Мать ребёнка: Балабанова Надежда Тимофеевна
Смерть
1983