Носков Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Носков Николай Арсеньевич

Мать: не указана

Сын псаломщика.
Образование
?.06.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С 10.12.1915 ст.
Спас, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Учитель школы грамоты при Спасопреображенской Вохомской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно
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