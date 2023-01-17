Носков Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Носков Николай Арсеньевич
Мать: не указана
Сын псаломщика.
Образование
?.06.1915 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Окончил курс Вологодской Духовной Семинарии.
Работа или профессия
С 10.12.1915 ст.
Спас, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Учитель школы грамоты при Спасопреображенской Вохомской церкви Никольского уезда.
Смерть
Неизвестно