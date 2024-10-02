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Schäffer (Oster) Margarethe Charlotte

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Oster ?

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Laurentius Schaeffer/Schaefer/

Рождение ребёнка
22.08.1767

Сын: Schäffer Justus

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Laurentius Schaeffer/Schaefer/

Рождение ребёнка
10.08.1768

Сын: Schäffer Friedrich Johann

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Laurentius Schaeffer/Schaefer/

Рождение ребёнка
06.10.1771

Дочь: (Schäffer) Agnes Margarethe

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Laurentius Schaeffer/Schaefer/

Рождение ребёнка
12.12.1778

Дочь: (Schäffer) Catharina Dorothea

Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Laurentius Schaeffer/Schaefer/

Смерть
Неизвестно

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