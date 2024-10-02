Schäffer (Oster) Margarethe Charlotte
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Oster ?
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1767
Сын: Schäffer Justus
Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Laurentius Schaeffer/Schaefer/
Рождение ребёнка
10.08.1768
Сын: Schäffer Friedrich Johann
Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Laurentius Schaeffer/Schaefer/
Рождение ребёнка
06.10.1771
Дочь: (Schäffer) Agnes Margarethe
Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Laurentius Schaeffer/Schaefer/
Рождение ребёнка
12.12.1778
Дочь: (Schäffer) Catharina Dorothea
Отец ребёнка: Schäffer/Schaeffer/Schaefer Laurentius Schaeffer/Schaefer/
Смерть
Неизвестно