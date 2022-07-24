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Стрикатов Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1941

Отец: Стрекатов Павел Дмитриевич

Мать: Стрекатова Зоя Львовна

Рождение ребёнка
06.09.1964

Дочь: Афанасьева Елена Николаевна

Мать ребёнка: Стрикатова Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
03.01.1969

Сын: Стрикатова Александр Николаевич

Мать ребёнка: Стрикатова Мария Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрикатова Мария Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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