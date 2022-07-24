Стрикатов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1941
Отец: Стрекатов Павел Дмитриевич
Мать: Стрекатова Зоя Львовна
Рождение ребёнка
06.09.1964
Дочь: Афанасьева Елена Николаевна
Мать ребёнка: Стрикатова Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
03.01.1969
Сын: Стрикатова Александр Николаевич
Мать ребёнка: Стрикатова Мария Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно