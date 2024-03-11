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Венедиктов Александр Дмитриевич

Место рождения

Баглаево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Дмитрий Крестьянин Венедиктович

Мать: Венедиктова Анна Осипова

Баглаево, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венедиктова Александра Леонидовна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Венедиктов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Венедиктова Александра Леонидовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Венедиктов Александр Александрович

Мать ребёнка: Венедиктова Александра Леонидовна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Кедрячева (Венедиктов) Таисия Александровна

Мать ребёнка: Венедиктова Александра Леонидовна

Рождение ребёнка
18.09.1930

Сын: Венедиктов Николай Александрович

Мать ребёнка: Венедиктова Александра Леонидовна

Смерть
?.09.1952

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