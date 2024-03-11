Венедиктов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти?.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Венедиктов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Венедиктова Александра Леонидовна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Венедиктов Александр Александрович
Мать ребёнка: Венедиктова Александра Леонидовна
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Кедрячева (Венедиктов) Таисия Александровна
Мать ребёнка: Венедиктова Александра Леонидовна
Рождение ребёнка
18.09.1930
Сын: Венедиктов Николай Александрович
Мать ребёнка: Венедиктова Александра Леонидовна
Смерть
?.09.1952