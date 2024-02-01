Гурин Иван(Ясь) Доминикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурин Иван(Ясь) Доминикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1845 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880

Отец: Гурин Доминик

Мать: Гурин Мария

Смерть
Неизвестно
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