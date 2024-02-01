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Гурин Иван(Ясь) Доминикович
Гурин Иван(Ясь) Доминикович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1880
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гурин Доминик
Около 1845 г.р.
Мать
Гурин Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1880
Отец:
Гурин Доминик
Мать:
Гурин Мария
Смерть
Неизвестно
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