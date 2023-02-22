Усманова Хабира Абдрахимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1954
Сын: Усманов Салим Галимьянович
Отец ребёнка: Усманов Галимьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Проданчук Фангия Галимьяновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абдрахимова Хажира Галимьяновна
Отец ребёнка: Усманов Галимьян
Смерть
Неизвестно