Вещевайлова - Зубова Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вещевайлова - Зубова Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вещевайлов Владимир Павлович

Мать: Вещевайлова Зинаида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаршин Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Гаршин Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаршин Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубов Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Зубов Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубов Геннадий

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