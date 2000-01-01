Вещевайлова - Зубова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вещевайлов Владимир Павлович
Мать: Вещевайлова Зинаида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаршин Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Гаршин Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаршин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зубов Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зубов Геннадий