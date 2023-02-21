Титов Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1910 г.р.

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1937

Дочь: Заруцкая Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: Анна Карповна

Рождение ребёнка
22.08.1941

Сын: Титов Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Анна Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Карповна

Смерть
Неизвестно
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