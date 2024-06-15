Марфа Тарасова 01.09.1750 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марфа Тарасова

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.09.1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1750

Отец: Тарас Иванов

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1772

Дочь: Анна Ананьева

Отец ребёнка: Ананий Николаевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.11.1775

Сын: Егор Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Николаевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1777

Дочь: Степанида Ананьева

Отец ребёнка: Ананий Николаевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1778

Сын: Егор Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Николаевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1783

Сын: Ермолай Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Николаевич

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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