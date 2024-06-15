Марфа Тарасова
Место рождения
Дата рождения01.09.1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1750
Отец: Тарас Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1772
Дочь: Анна Ананьева
Отец ребёнка: Ананий Николаевич
Рождение ребёнка
26.11.1775
Сын: Егор Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Николаевич
Рождение ребёнка
11.11.1777
Дочь: Степанида Ананьева
Отец ребёнка: Ананий Николаевич
Рождение ребёнка
23.04.1778
Сын: Егор Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Николаевич
Рождение ребёнка
26.07.1783
Сын: Ермолай Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Николаевич
Смерть
Неизвестно