Герасимов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Петр

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Леонид

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Татьяна

Мать ребёнка: Герасимова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Наталья Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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