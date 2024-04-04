Заграфова Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заграфова Анна Александровна

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Место рождения

Качалки, Колшевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1900

Дата смерти

27.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Качалки, Колшевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
23.02.1932

Дочь: Сухарева Тамара Геннадьевна

Отец ребёнка: Заграфов Геннадий

Качалки, Колшевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заграфов Алексей Геннадьевич

Отец ребёнка: Заграфов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобанова Августина Геннадьевна

Отец ребёнка: Заграфов Геннадий

Смерть
27.03.1973
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