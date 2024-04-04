Заграфова Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти27.03.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Рождение ребёнка
23.02.1932
Дочь: Сухарева Тамара Геннадьевна
Отец ребёнка: Заграфов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заграфов Алексей Геннадьевич
Отец ребёнка: Заграфов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобанова Августина Геннадьевна
Отец ребёнка: Заграфов Геннадий
Смерть
27.03.1973