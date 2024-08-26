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Широких Владимир Александрович

Место рождения

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.07.1955

Дата смерти

2023

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1955

Отец: Широких Александр Фёдорович

Мать: Широких (Подосёнова) Татьяна Александровна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2023

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