Тихонов Игнатий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тихонов Филипп
Мать: ?
Рождение ребёнка
08.03.1865
Дочь: Дарья Игнатьевна
Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Семеновна
Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1880
Дочь: Агафья Игнатьевна
Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
04.09.1881
Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Семеновна
Рождение ребёнка
18.02.1883
Дочь: Федора Игнатьевна
Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно