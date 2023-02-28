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Тихонов Игнатий Филиппович

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Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тихонов Филипп

Мать: ?

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1865

Дочь: Дарья Игнатьевна

Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Семеновна

Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1880

Дочь: Агафья Игнатьевна

Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Семеновна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Тихонов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Семеновна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1883

Дочь: Федора Игнатьевна

Мать ребёнка: Тихонова Екатерина Семеновна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Екатерина Семеновна

Смерть
Неизвестно
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