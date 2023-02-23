Тихонова Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1865
Дочь: Дарья Игнатьевна
Отец ребёнка: Тихонов Игнатий Филиппович
Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1880
Дочь: Агафья Игнатьевна
Отец ребёнка: Тихонов Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
04.09.1881
Отец ребёнка: Тихонов Игнатий Филиппович
Рождение ребёнка
18.02.1883
Дочь: Федора Игнатьевна
Отец ребёнка: Тихонов Игнатий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно