Тихонова Екатерина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонова Екатерина Семеновна

Тихонова Екатерина Семеновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1865

Дочь: Дарья Игнатьевна

Отец ребёнка: Тихонов Игнатий Филиппович

Деревня Александровка , Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.02.1880

Дочь: Агафья Игнатьевна

Отец ребёнка: Тихонов Игнатий Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Тихонов Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Тихонов Игнатий Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.02.1883

Дочь: Федора Игнатьевна

Отец ребёнка: Тихонов Игнатий Филиппович

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Игнатий Филиппович

Смерть
Неизвестно
Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close