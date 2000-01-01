Харахнова Вера Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харахнова Вера Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1952

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1974

Дочь: Харахнова Диана Ивановна

Отец ребёнка: Харахнов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1979

Дочь: Чернышова марина ивановна

Отец ребёнка: Харахнов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харахнов Иван Николаевич

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