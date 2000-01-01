Харахнова Вера Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1974
Дочь: Харахнова Диана Ивановна
Отец ребёнка: Харахнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1979
Дочь: Чернышова марина ивановна
Отец ребёнка: Харахнов Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно