Миюсова (Зеновьева) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миюсова (Зеновьева) Евдокия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Зеновьев Григорий Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
21.01.1880 ст.

Муж: Миюсов Савва Иванович

Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Савва Иванович вторым браком, 32 года Евдокия Григорьевна, первым браком, 20
Смерть
Неизвестно

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