Миюсова (Зеновьева) Евдокия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Зеновьев Григорий Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
21.01.1880 ст.
Краснотурьинск, Краснотурьинск, Свердловская область
Савва Иванович вторым браком, 32 года Евдокия Григорьевна, первым браком, 20
Смерть
Неизвестно