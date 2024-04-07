Дарья Киприановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Киприановна

Дарья Киприановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1874 ст.

Муж: (Самыличев) Яков Варфоломеевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.11.1877 ст.

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: (Самыличев) Яков Варфоломеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.