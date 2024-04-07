Дарья Киприановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1874 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.11.1877 ст.
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: (Самыличев) Яков Варфоломеевич
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно