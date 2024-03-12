Пронка Якимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронка Якимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Онтропка Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Киприян Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишка Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимко Прокофьевич

Мать ребёнка: не указана

Ценогора, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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