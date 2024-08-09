Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
02.10.1749 ст.

Дочь: Устинья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Андреевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.09.1753 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Андреевич

Вахрушево, Некрасовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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