Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
02.10.1749 ст.
Дочь: Устинья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1753 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно