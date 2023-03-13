Немковъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немковъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Немковъ Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Авдотья Ефремова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немкова Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1748

Сын: Немковъ Степанъ

Мать ребёнка: Немкова Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Немкова) Федора

Мать ребёнка: Немкова Агафья Семенова

Рождение ребёнка
1788

Сын: Немковъ Митрофанъ

Мать ребёнка: Немкова Авдотья Ефремова

Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

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