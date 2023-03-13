Немковъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Немковъ Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немкова Авдотья Ефремова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немкова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1748
Сын: Немковъ Степанъ
Мать ребёнка: Немкова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Немкова) Федора
Мать ребёнка: Немкова Агафья Семенова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Немковъ Митрофанъ
Мать ребёнка: Немкова Авдотья Ефремова
Александровка, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан