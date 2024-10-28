Ефим Федорович
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Федор Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Зеленкова Давыдова Марья Ефимовна 2 жена Иосифа
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дмитрий Ефимович
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Кузьма Ефимович
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Трофим
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Смерть
1840