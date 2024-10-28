Ефим Федорович 1776 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ефим Федорович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1776

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Федор Петрович

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Зеленкова Давыдова Марья Ефимовна 2 жена Иосифа

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1823

Сын: Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кузьма Ефимович

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1837

Сын: Трофим

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1840

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