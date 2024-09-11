Безменова (--) Татьяна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Матвеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Гаврилович
Бракосочетание
30.10.1868 ст.
невеста вторым браком https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/81
Рождение ребёнка
09.01.1869 ст.
Дочь: Фиона Андреевна
Отец ребёнка: Безменов Андрей Васильевич
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/169
Смерть
Неизвестно