Безменова (--) Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безменова (--) Татьяна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Матвеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Гаврилович

Бракосочетание
30.10.1868 ст.

Муж: Безменов Андрей Васильевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
невеста вторым браком https://ya.ru/archive/catalog/b256338c-439e-42fd-96db-5ad9526708ab/81
Рождение ребёнка
09.01.1869 ст.

Дочь: Фиона Андреевна

Отец ребёнка: Безменов Андрей Васильевич

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/169
Смерть
Неизвестно

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