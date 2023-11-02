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Шаманина Татьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1866
Харюшинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.07.1867 ст.

Муж: Шаманин Иван Семёнович

Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Невеста фигурирует как вдова
Рождение ребёнка
23.06.1868 ст.

Дочь: Шаманина Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.07.1870 ст.

Дочь: Евфросинья Ивановна

Отец ребёнка: Шаманин Иван Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.09.1871 ст.

Сын: Шаманин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Шаманин Иван Семёнович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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