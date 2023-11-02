Шаманина Татьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1866
Харюшинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
09.07.1867 ст.
Пакшенгский, Вельский уезд, Вологодская губерния
Невеста фигурирует как вдова
Рождение ребёнка
23.06.1868 ст.
Дочь: Шаманина Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
08.07.1870 ст.
Дочь: Евфросинья Ивановна
Отец ребёнка: Шаманин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
27.09.1871 ст.
Сын: Шаманин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Шаманин Иван Семёнович
Смерть
Неизвестно