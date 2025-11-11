Шурыгина (Дерюгина) Ксения Яковлевна
женский, родилась ?.02.1900, Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
умерла 15.03.1959
ОтецДерюгин Яков Иванович1876 г.р.
МатьДерюгина ДуняНеизвестно г.р.
Супруги
Шурыгин Петр Федосеевич?.07.1900 г.р.
Дети
Шурыгин Геннадий Петрович06.01.1928 г.р.
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Рождение
?.02.1900
Отец: Дерюгин Яков Иванович
Мать: Дерюгина Дуня
Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шурыгин Петр Федосеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.05.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шурыгин Петр Федосеевич
Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.01.1928
Сын: Шурыгин Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Шурыгин Петр Федосеевич
Смерть
15.03.1959