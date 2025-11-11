Шурыгина (Дерюгина) Ксения Яковлевна ?.02.1900 — найти родственников по фамилии на Familio

Шурыгина (Дерюгина) Ксения Яковлевна

Автор
ОН
Насоновская О.

женский, родилась ?.02.1900, Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

умерла 15.03.1959

Отец
Дерюгин Яков Иванович1876 г.р.
Мать
Дерюгина ДуняНеизвестно г.р.
Супруги
Шурыгин Петр Федосеевич?.07.1900 г.р.
Дети
Шурыгин Геннадий Петрович06.01.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1900

Отец: Дерюгин Яков Иванович

Мать: Дерюгина Дуня

Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шурыгин Петр Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурыгин Петр Федосеевич

Рождение ребёнка
21.05.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шурыгин Петр Федосеевич

Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Рождение ребёнка
06.01.1928

Сын: Шурыгин Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Шурыгин Петр Федосеевич

Смерть
15.03.1959

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