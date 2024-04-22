Мишенкова Татьяна Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМишенкова Татьяна Фоминична

Мишенкова Татьяна Фоминична

Место рождения

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Фома

Мать: не указана

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.12.1924

Сын: Мишенков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Мишенков Василий Федорович

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишенков Василий Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мишенков Борис Васильевич

Отец ребёнка: Мишенков Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишенков Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close