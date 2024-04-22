Мишенкова Татьяна Фоминична
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Фома
Рождение ребёнка
11.12.1924
Сын: Мишенков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Мишенков Василий Федорович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишенков Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мишенков Борис Васильевич
Отец ребёнка: Мишенков Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно