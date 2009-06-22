Савватеева (Исакова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савватеева (Исакова) Галина Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.12.1940

Дата смерти

22.06.2009

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1940

Отец: Исаков Иван Васильевич

Мать: Исакова (Петракова) Антонина (Феврония) Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савватеев Борис Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Рождение ребёнка
14.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савватеев Борис Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.06.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область

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