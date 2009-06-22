Савватеева (Исакова) Галина Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.12.1940
Дата смерти22.06.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савватеев Борис Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер
Рождение ребёнка
14.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савватеев Борис Дмитриевич
Смерть
22.06.2009
Похороны
Неизвестно
Балашиха, Балашиха, Московская область