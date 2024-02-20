Шакиров / 1-Й-Й Брак / Ариф Арифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакиров / 1-Й-Й Брак / Ариф Арифович

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Место рождения

СССР Таджикская ССР Ленинабадская обл.,Канибадамский р-н г.Канибадам к/з Махрам

Дата рождения

01.09.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1917 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

СССР Таджикская ССР Ленинабадская обл.,Канибадамский р-н г.Канибадам к/з Махрам
Рождение ребёнка
Около 1937

Дочь: Гета Арифовна

Мать ребёнка: Алдатова / 2-Й Брак / Александра Михайловна

Россия Краснодарский кр.г.Приморско-Ахтарск
Бракосочетание
По 1937

Жена: Алдатова / 2-Й Брак / Александра Михайловна

Пропал без вести (военное)
?.09.1941
в/ч 48470 ст.Лейтенант, анкета № 050601 в Краснодарский крайвоенкомат
ЦАМО РФ ф-33,оп-563783,дело № 1, Приказ ГУК НКО СССР № 080 от 20.02.1946г. «Об исключении из рядов КА как без вести пропавший»
Развод
По 1945

Жена: Алдатова / 2-Й Брак / Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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