Шакиров / 1-Й-Й Брак / Ариф Арифович
Место рожденияСССР Таджикская ССР Ленинабадская обл.,Канибадамский р-н г.Канибадам к/з Махрам
Дата рождения01.09.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907
СССР Таджикская ССР Ленинабадская обл.,Канибадамский р-н г.Канибадам к/з Махрам
Рождение ребёнка
Около 1937
Дочь: Гета Арифовна
Мать ребёнка: Алдатова / 2-Й Брак / Александра Михайловна
Россия Краснодарский кр.г.Приморско-Ахтарск
Бракосочетание
По 1937
Пропал без вести (военное)
?.09.1941
в/ч 48470 ст.Лейтенант, анкета № 050601 в Краснодарский крайвоенкомат
ЦАМО РФ ф-33,оп-563783,дело № 1, Приказ ГУК НКО СССР № 080 от 20.02.1946г. «Об исключении из рядов КА как без вести пропавший»
Развод
По 1945
Смерть
Неизвестно