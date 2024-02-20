(Шакирова) Гета Арифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шакирова) Гета Арифовна

Место рождения

Россия Краснодарский кр.г.Приморско-Ахтарск

Дата рождения

Около 1937

Дата смерти

Около 1999

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937

Отец: Шакиров / 1-Й-Й Брак / Ариф Арифович

Мать: Алдатова / 2-Й Брак / Александра Михайловна

Россия Краснодарский кр.г.Приморско-Ахтарск
Бракосочетание
До 1961

Муж: Пиненков Виктор

Россия Краснодарский кр.г.Приморско-Ахтарск
Рождение ребёнка
Около 1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пиненков Виктор

Смерть
Около 1999
Россия Краснодарский кр.,г.Приморско-Ахтарск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский к-р.,г.Приморско-Ахтарск
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