(Шакирова) Гета Арифовна
Место рожденияРоссия Краснодарский кр.г.Приморско-Ахтарск
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиОколо 1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Россия Краснодарский кр.г.Приморско-Ахтарск
Бракосочетание
До 1961
Муж: Пиненков Виктор
Россия Краснодарский кр.г.Приморско-Ахтарск
Рождение ребёнка
Около 1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пиненков Виктор
Смерть
Около 1999
Россия Краснодарский кр.,г.Приморско-Ахтарск
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский к-р.,г.Приморско-Ахтарск