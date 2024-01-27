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Шумило Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1924

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924

Отец: Шумило Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумило Валентина Григорьевна

Ставропольский край, Курской район, хутор Чугуев, возле станицы Привольная
Рождение ребёнка
04.01.1948

Сын: Шумило Петр Николаевич

Мать ребёнка: Шумило Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
19.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шумило Валентина Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шумило Валентина Григорьевна

Смерть
1985
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