Шумило Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1924
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1924
Отец: Шумило Николай
Рождение ребёнка
30.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумило Валентина Григорьевна
Ставропольский край, Курской район, хутор Чугуев, возле станицы Привольная
Рождение ребёнка
04.01.1948
Мать ребёнка: Шумило Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
19.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шумило Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1985