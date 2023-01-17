Пашкова (Горшкова) Елена Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашкова (Горшкова) Елена Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пашкова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.

Сын: Пашков Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.01.1906 ст.

Дочь: Пашкова Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.

Сын: Пашков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Пашков Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.

Сын: Пашков Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашков Дмитрий Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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