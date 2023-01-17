Пашкова (Горшкова) Елена Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пашкова Прасковья Дмитриевна
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
12.01.1902 ст.
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
18.01.1906 ст.
Дочь: Пашкова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович
Рождение ребёнка
09.10.1911 ст.
Сын: Пашков Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Пашков Дмитрий Осипович
Смерть
Неизвестно